Sala Consilina: Sindaco e Carabinieri incontrano gli studenti il primo giorno di scuola

È iniziato nel segno dell’educazione, della collaborazione e del rispetto il nuovo anno scolastico degli studenti di Sala Consilina. Questa mattina i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell’Amministrazione comunale e dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città, portando loro un messaggio di augurio e di responsabilità.

All’incontro hanno preso la parola la dirigente scolastica Antonella Vairo, il presidente del Consiglio d’Istituto Pietro Pernetti, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, Capitano Veronica Pastori, la vicepreside Amalia De Maio e l’assessora all’Ambiente Teresa Paladino.

Un momento di confronto pensato per augurare ai ragazzi un anno scolastico sereno, ma anche per ricordare loro l’importanza dello studio, del rispetto delle regole e del senso civico.

L’augurio delle istituzioni scolastiche e il messaggio del Sindaco Cartolano

La dirigente scolastica Antonella Vairo e il presidente del Consiglio d’Istituto Pietro Pernetti hanno rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado un sincero augurio per l’inizio del nuovo percorso. Durante i loro interventi hanno sottolineato la necessità di vivere l’anno scolastico con serenità, impegno e consapevolezza, facendo dello studio uno strumento fondamentale per costruire il proprio futuro.

Particolarmente incisivo il messaggio del sindaco Domenico Cartolano, che ha evidenziato il valore della sinergia tra scuola, Comune e forze dell’ordine. Il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina per il lavoro quotidiano svolto al servizio della comunità e, in particolare, per la presenza e la tutela garantite in occasione della riapertura degli istituti.

“Scuola, Comune e Carabinieri collaborano e devono continuare a farlo – ha dichiarato il sindaco rivolgendosi ai ragazzi –. Dovete studiare, ma dovete anche saper rispettare gli altri. Guai quando tra amici viene a mancare il rispetto: la mancanza di rispetto è mancanza di cultura”.

Parole che hanno posto l’accento su un tema centrale nella crescita dei giovani: la cultura non si limita alla semplice nozione, ma coincide con la capacità di stare insieme, ascoltare, comprendere e riconoscere la dignità del prossimo.

Il Capitano dei Carabinieri Veronica Pastori: “Facciamo squadra per dare l’esempio”

Sul valore del lavoro di squadra si è soffermata anche il Capitano Veronica Pastori, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina.

“Noi siamo una squadra insieme alle istituzioni, e dobbiamo esserlo nelle vie della città, nella scuola e sul lavoro. Dobbiamo dare l’esempio”, ha affermato l’ufficiale.

Il Capitano ha quindi richiamato gli studenti al rispetto delle norme e al valore della solidarietà: “Collaborando insieme si ottengono i risultati. Fare del male a qualcuno non è mai una vittoria. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti voi”. L’iniziativa ha ribadito il ruolo cruciale della scuola, che si conferma non soltanto come luogo di apprendimento nozionistico, ma come spazio fondamentale per la formazione dei cittadini di domani.