L’alzabandiera, accompagnato dalle note dell’inno di Mameli ha dato il via ieri, nella baia di Sapri, al campionato nazionale di vela ilca master. Oltre 100 gli atleti approdati nella cittadina del Golfo di Policastro per partecipare alla gare valida per il campionato nazionale di vela.

Un evento organizzato dal circolo nautico di Sapri con il coordinamento del Comitato V zona della Federazione italiana Vela e con il patrocinio del Comune di Sapri. Velista d’eccezione il Sindaco Antonio Gentile.