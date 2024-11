Sapri: non risponde al telefono, anziana trovata in casa in gravi condizioni

Non risponde al telefono: anziana di Sapri salvata dall’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Sono ore d’apprensione per una 86enne di Sapri ritrovata in casa, riversa sul pavimento, dai militari della Stazione del posto diretti dal Luogotenente Pietro Marino.

L’allarme e i soccorsi

Ad allertate le forze dell’ordine è stata una nipote della donna preoccupata dalla mancata risposta dell’anziana alle diverse telefonate fatte nella mattinata.

Da qui l’intervento dei Carabinieri che arrivati dinanzi la porta d’ingresso della donna hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi.

Necessario, infatti, è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamenti di Policastro Bussentino che hanno dovuto forzare la porta per entrare nell’appartamento, presente nella centrale via Kennedy.

Alla vista della donna, riversa sul pavimento, i carabinieri hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che in breve tempo hanno trasferito l’86enne presso il vicino ospedale dell'”Immacolata” in codice rosso. Le condizioni di salute dell’anziana risulterebbero molto serie. I medici del nosocomio infatti hanno nell’immediato trasportato l’anziana nel reparto di terapia intensiva.

Sarà necessario ora aspettare le prossime 24 ore per avere un quadro completo delle condizioni di salute della donna.