Sapri, nessuna richiesta per la bandiera blu. Gentile: “È una scelta politica” | VIDEO

Nessuna candidatura per l’assegnazione della Bandiera Blu 2024. Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, l’amministrazione Gentile ha deciso di non partecipare alla procedura di candidatura per il riconoscimento dell’importante vessillo. Diversi I requisiti necessari per l’ottenimento della Bandiera blu che ogni anno la FEE, Fondazione per l’Educazione Ambientale, assegna in 48 diversi paesi del mondo.

Le dichiarazioni

“Fermo restando la grandissima attenzione che continuiamo ad avere quotidianamente per le nostre acque di balneazione, anche per quest’anno abbiamo deciso di non partecipare alla procedura per l’assegnazione della Bandiera Blu – ha affermato il sindaco Antonio Gentile – a tal proposito ricordiamo gli eccellenti risultati dei campionamenti degli scorsi anni, motivo per il quale continueremo sotto questo punto di vista a tutelare sempre di più la qualità delle nostre acque di balneazione e dei servizi che vengono garantiti sulle nostre spiagge“. Una scelta politica dunque quella adottata dall’amministrazione Gentile che parallelamente, come sottolineato dal primo cittadino, “continua i percorsi iniziati per l’ottenimento di altri riconoscimenti in tema di balneazione ed eccellenza delle acque“. E poi aggiunge. “Dopo la mancata assegnazione della Bandiera Blu nel 2022, riteniamo anche ingiustamente, ci siamo concentrati sul monitoraggio e sull’osservazione continua delle nostre acque di balneazione che grazie ai campionamenti effettuati da Arpac dimostrano l’eccellenza delle nostre acque e continueremo in tale ottica. La nostra attenzione all’ambiente e alla riqualificazione territoriale ha portato, già lo scorso anno, il riconoscimento di una vela aggiuntiva da parte di Legambiente. L’attenzione all’ambiente e alla rigenerazione urbana sarà sempre massima“.