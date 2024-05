Sapri, lavori sul Lungomare Italia: rinvenuto amianto nel sottosuolo. Scontro tra maggioranza e opposizione

È scontro nel Comune di Sapri, tra maggioranza e opposizione, per quanto attiene i lavori sul Lungomare Italia. L’ultimo atto che si è consumato è quello relativo alla bonifica dell’area ex agip dove è stata rinvenuta la presenza di amianto.

Una situazione sulla quale sono insorti i consiglieri di minoranza secondo i quali da parte della maggioranza non vi è il minimo interesse per la tutela della salute dei cittadini e del mare, essendo l’amianto rinvenuto sottoposto per mesi a sollecitazioni e lasciato alle intemperie. Dichiarazioni alle quale ha replicato il Sindaco Gentile pronto ad adire le vie legali.