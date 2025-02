Sapri: l’assessora di Bacoli, Cinzia Massa, ospite dell’Associazione Golfotrek

È l’assessora di Bacoli Cinzia Massa la protagonista di un nuovo appuntamento organizzato a Sapri dall’associazione Golfotrek.

L’incontro

Un incontro, quello organizzato nella cittadina del Golfo di Policastro, per discutere di come un Comune, come accaduto a quello di Bacoli possa essere sempre più vicino e attento alle esigenze dei cittadini e diventare esempio per tutti. “Abbiamo un sindaco giovane ed energico che ha sempre combattuto contro l’illegalità e contro chi voleva depauperare i il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Cinzia Massa – Abbiamo un territorio ricco di bellezze che andavano valorizzate e a tal proposito il Sindaco, insieme a tutta l’amministrazione, ha incentrato la sua campagna elettorale, anche il lavoro successivo, sul poter rendere fruibili tutte le nostre bellezze.

Le finalità

Il Sindaco è riuscito innanzitutto a portare fuori il comune dal dal dissesto in cui si trovava attraverso la valorizzazione di tutti i siti archeologici e i beni paesaggistici. Provando anche a costruire sul territorio attività di partecipazione dei cittadini e per i cittadini Bacoli oggi vanta un turismo fiorente con l’apertura di tutti i siti archeologici che abbiamo, Conosciute attraverso la campagna informativa che lui stesso fa. Lavoriamo costantemente affinché Bacoli di venti un esempio di buona amministrazione e di bel paese”.