Gli studenti delle scuole, le parrocchie di San Giovanni Battista e dell’Immacolata e tanti cittadini per dire ancora una volta no alla guerra e sì alla pace.

È la fiaccolata che nella serata di ieri ha attraversato il lungomare cittadino di Sapri in segno di pace. Un corteo che si è concluso con la benedizione del mare, via di salvezza per chi fugge dalle guerre, come accaduto a Siaka, un ragazzo profugo ormai diventato Saprese.