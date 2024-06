Sapri, i ragazzi del progetto Kool Kids Italia arrivano nel Golfo di Policastro

Attività di laboratorio, esperienza in una fattoria didattica ma anche musicoterapia e visite tra le bellezze del Golfo di Policastro. Sono alcune delle esperienze che i giovani dell’associazione kool Kids italia hanno vissuto lo scorso weekend, durante la loro permanenza a Sapri. Si tratta di ragazzi affetti dalla sindrome di koolen de vries, una malattia multisistemica rara, che grazie al supporto dell’associazione e delle loro famiglie riescono a raggiungere una propria autonomia ed a cimentarsi anche in diversi progetti come accaduto per Beatrice e Lucrezia specializzate rispettivamente nella produzione di marmellate e di bijou.