Sapri, guidano sotto effetto di alcool e droga: i Carabinieri denunciano 4 persone

È fitto e capillare il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri guidati dal Capitano Francesco Fedocci. Un controllo maggiormente rafforzato la scorsa notte, al fine di prevenire la commissionò di reati. A tal proposito gli uomini dell’Arma, nel corso del servizio espletato, hanno denunciato quattro persone: due per guida sotto effetto di droga e due per guida sotto effetto di alcool.

Inoltre durante il medesimo servizio, messo in campo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile agli ordini del Maresciallo Maggiore Ruocco e dai militari della Stazione di Sapri guidati dal Luogotenente Pietro Marino, sono state numerose le contravvenzioni elevate. Più precisamente sono 5 le multe elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza, 4 per revisione scaduta, 3 per uso del cellulare alla guida.

Inoltre sono stati sequestrati tre veicoli per mancata copertura assicurativa e diversi motocicli per la mancanza dell’uso del casco da parte dei conducenti. Infine due persone sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione di 2 grammi di eroina; prontamente sequestrata. Nel corso dell’intero servizio, espletato su tutto il territorio, sono state 90 le persone controllate 52 i veicoli attenzionati. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.