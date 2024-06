Sapri: gli studenti del Pisacane con lo chef Dino Aquino protagonisti in tv

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Sapri protagonisti in tv. Ad accendere su di loro i riflettori sarà Striscia la Notizia. Il Tg Satirico di Canale 5, in onda questa sera a partire dalle 20.30, dedicherà uno spazio allo chef Dino Aquino, docente di cucina dell’istituto saprese e titolare di un ristorante a Sala Consilina nell’ambito della rubrica dedicata ai piatti antispreco.

Piatti gourmet partendo dagli sprechi

Insieme a lui ci saranno proprio gli studenti dell’istituto superiore di Sapri che mostreranno come trasformare gli avanzi in vere e proprie delizie gourmet.

Un modo non soltanto per vedere all’opera i giovani della città della Spigolatrice ma anche per imparare trucchi e consigli per ridurre gli sprechi in cucina senza però rinunciare al gusto.