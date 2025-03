Sapri, elezioni provinciali: il candidato Pd Vincenzo Napoli in visita nel Golfo | VIDEO

Si avvicina la data delle elezioni per il Presidente della provincia di Salerno, che si terrà il prossimo 6 aprile. Motivo per il quale il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, candidato alla carica di presidente dal Partito Democratico, nel pomeriggio di ieri ha fatto visita ai comuni del Golfo di Policastro e del Cilento per illustrare la linea che il Partito Democratico intende seguire all’interno di Palazzo Sant’Agostino.

Una giornata che ha visto la presenza, nell’aula consiliare del comune di Sapri, di tutti i Sindaci del Golfo, del Coordinatore provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano e dei consiglieri provinciali Vincenzo Speranza e Pasquale Sorrentino.

“Da questa tornata elettorale mi auguro un buon riscontro, le premesse penso ci siano tutte – ha affermato il Sindaco Vincenzo Napoli – Stiamo facendo questo giro all’interno della Provincia di Salerno per incontrare gli amministratori con cordialità e amicizia e anche per presentarci, e fino ad ora il riscontro è stato eccellente. Io sono portatore di un progetto che presentiamo agli amici e speriamo che prevalga la logica della creatività da un lato e della concretezza dall’altro. Speriamo di condurre questo lavoro nel corso del tempo in maniera collegiale e spero che i frutti si possano raccogliere tangibilmente.”