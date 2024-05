Sapri: ecco i nuovi laboratori di Meccanica e Moda dell’IIS Da Vinci

Taglio del nastro sabato 25 maggio alle ore 11.30 per i nuovi laboratori di Meccanica e Moda dell’IIS Da Vinci di Sapri. Un traguardo importante per l’istituto scolastico, realizzato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR, che punta a dotare gli studenti di competenze moderne e al passo con le esigenze del mercato del lavoro.

Laboratori innovativi e intitolazione a Nicola Materazzi

I nuovi laboratori, allestiti con macchinari e attrezzature industriali di ultima generazione, rappresentano un fiore all’occhiello per l’IIS Da Vinci. L’evento di inaugurazione sarà anche l’occasione per intitolare il laboratorio di Meccanica a Nicola Materazzi, illustre ingegnere saprese che ha lavorato per le più importanti case automobilistiche italiane e che ha raggiunto la massima notorietà con la progettazione della Ferrari F40.

Programma dell’inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà in due momenti:

Ore 11.30: presso il plesso IPSIA, accoglienza delle autorità e taglio del nastro dei nuovi laboratori.

presso il plesso IPSIA, accoglienza delle autorità e taglio del nastro dei nuovi laboratori. Ore 12.00: nell’aula magna della sede centrale, tavola rotonda sul tema “Scuola 4.0, innovata e innovativa – il valore degli istituti Professionali”.

Interverranno il Dirigente Scolastico dell’IIS Da Vinci, Corrado Limongi, i sindaci di Sapri e Caselle in Pittari, Antonio Gentile e Giampiero Nuzzo, il Presidente del PNCVD Giuseppe Coccorullo e il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.