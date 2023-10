Sapri e Vibonati celebrano la Giornata Internazionale del lutto perinatale

La Specola di Sapri, simbolo della cittadina del Golfo di Policastro, ma anche gli archi del ponte in piazza Nicotera e la Chiesa della Santissima Trinità a Vibonati sono stati illuminati nella giornata di ieri con i colori del rosa e del blu in occasione della Giornata Internazionale del lutto perinatale. Un’iniziativa promossa in tutta Italia dall’associazione Ciao Lapo e dalla sua referente nel Golfo di Policastro Maria Grazia Tulimieri, iniziativa che è stata subito accolta da entrambe le amministrazioni.