Sapri: dopo tre anni torna la kermesse musicale dedicata alla musica anni ’60, programma e ospiti

Sapri si prepara a rivivere l’atmosfera intramontabile degli anni d’oro della canzone italiana. Dopo un’assenza durata tre anni, torna Sapri Anni Sessanta, la manifestazione musicale che da quindici edizioni accompagna le estati del Golfo di Policastro con grandi nomi dello spettacolo e della musica nazionale.

La manifestazione

L’evento, organizzato dal Comitato promotore Sapri Anni 60 guidato da Vito Sofo in collaborazione con Ponzo Concerti di Umberto Ponzo, è stato confermato grazie alla sinergia tra il Comune di Sapri, rappresentato dal sindaco Antonio Gentile, e l’assessorato al Turismo e Spettacolo, guidato da Amalia Morabito.

Il programma

Tre le serate in programma, dal 27 al 29 agosto, sul palco allestito come sempre lungo il suggestivo Lungomare Italia. Si comincia martedì 27 con un’apertura all’insegna del cantautorato: ospiti della serata saranno Alberto Bertoli e Marco Ligabue, eredi di due tra le voci più amate della musica italiana.

Mercoledì 28 sarà la volta della comicità travolgente di Biagio Izzo, in scena con il suo gruppo al completo, pronto a conquistare il pubblico con gag, musica e improvvisazioni.

Gran finale giovedì 29 agosto con uno degli artisti più apprezzati della scena italiana: Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 tra le Nuove Proposte con Pensa e nel 2018 in coppia con Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Per il concerto di Moro si registra già una forte richiesta di biglietti, segno dell’attesa che circonda il suo ritorno dal vivo.

A condurre le tre serate, due volti noti e amatissimi dal pubblico locale: Eugenio Bove e Cristina Annunziata.