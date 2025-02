Sapri, riaggiudicati i lavori per un terminal turistico in località Brizzi

Il comune di Sapri ha proceduto alla riaggiudicazione della gara per i “Lavori di completamento riqualificazione turistica delle aree portuali e collegamento del porto al centro urbano” (quarto lotto). Questo progetto, che prevede la realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi, rappresenta un passo importante per lo sviluppo turistico e infrastrutturale della città.

Dettagli del Progetto

La determina si inserisce in un contesto di rinnovamento e valorizzazione delle aree portuali, con un investimento complessivo di circa 3.942.319,87 euro. Il progetto mira a migliorare l’accessibilità del porto e a creare un terminal che possa facilitare l’intermodalità dei trasporti, favorendo così il flusso turistico verso Sapri e le sue bellezze naturali.

Procedura di Aggiudicazione

L’iter è risultato particolarmente complesso: la gara d’appalto, infatti, venne indetta nel 2020 e si sarebbe dovuta chiudere il 25 gennaio 2021. Un ricorso ha ritardato le procedure.

Ora, dopo una serie di verifiche e una riapertura della commissione giudicatrice, la ditta C.E.M. S.p.A. è stata scelta come aggiudicataria, ottenendo un punteggio di 94,68 punti. La proposta presentata ha incluso un ribasso significativo sia sul tempo di esecuzione dei lavori (35% in meno rispetto ai 351 giorni previsti) sia sull’importo totale, con una riduzione del 24,10% sull’importo base.