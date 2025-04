Sapri, chiusura punto nascite: incontro con il Prefetto, poi si scenderà in piazza | VIDEO

La lotta per difendere l’ospedale di Sapri è senza sosta. Dopo l’assemblea generale dello scorso 8 Aprile dell’ospedale “Immacolata”, un nuovo incontro di è tenuto presso l’aula consiliare del comune di Sapri per difendere il Diritto alla salute.

Le iniziative in programma

A tal proposito due saranno le iniziative in programma: un’incontro con il Prefetto di Salerno Francesco Esposito in programma il 29 aprile e la mobilitazione popolare che si terrà invece il 5 Maggio nella città di Sapri.

La dichiarazione del sindaco, Antonio Gentile

“In questa scaletta di interventi abbiamo un incontro il prossimo 29 aprile con il Prefetto di Salerno in vista della manifestazione pubblica in programma il prossimo 5 Maggio, aperta a tutta la cittadinanza del Golfo di Policastro e che cercheremo di estendere anche dinanzi le sedi istituzionali di Napoli, davanti Palazzo Santa Lucia e di Roma, dinanzi al Ministero della Salute – ha affermato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – È la battaglia di un intero territorio che porteremo avanti con tutti gli strumenti che abbiamo insieme ai comitati di lotta e a tutte le associazioni civiche presenti sul territorio. Rappresenteremo i nostri cittadini nelle sedi istituzionali ma anche nelle piazze per tutelare il diritto alla salute”.

Si tratta dunque di una battaglia per la tutela del territorio, come sottolineato dal presidente del Comitato di Lotta Luciano De Geronimo. Questo territorio sembra destinato a soffrire sempre ma noi non molliamo assolutamente la presa – ha poi aggiunto De Geronimo – Si tratta di scelte scellerate, sia per quanto riguarda la chiusura del Punto Nascite sia per la ricaduta che questa chiusura potrebbe avere sull’ ospedale “Immacolata” di Sapri. Il comitato di lotta difendere da sempre il diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Un incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Comuni del del Distretto 71, di diverse sigle sindacali, dei comitati di lotta e delle associazioni e dei rappresentanti politici del Partito Socialista del Golfo di Policastro.

“Una battaglia che ci interessa come territorio”, così il consigliere provinciale, Pasquale Sorrentino

“Oggi questa battaglia ci interessa come territorio, come Golfo di Policastro e come esseri umani – ha affermato il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino – A tal proposito siamo stati ricevuti dal prefetto di Salerno che ci ha dato anche una grande attenzione e ci ha dato appuntamento al 29 aprile quando ci riceverà insieme al comitato dei Sindaci e ai vari comitati di lotta. In quell’occasione esporremo al Prefetto il nostro problema ma anche una soluzione. Per questa ragione non andremo lì a fare solo protesta ma faremo anche proposte”.