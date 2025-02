Sapri celebra la Giornata Parrocchiale per la vita

Ogni anno, la Giornata per la Vita invita a riflettere sul valore sacro e inviolabile della vita umana, dono prezioso di Dio. Nel 2025, questa celebrazione assume un significato ancora più profondo, in un mondo che spesso dimentica il rispetto per la dignità di ogni persona, dal concepimento fino alla morte naturale.

La Giornata per la Vita 2025

Il tema centrale di questa giornata parrocchiale per la vita, richiama l’impegno a difendere e promuovere la vita in tutte le sue forme, specialmente quella più fragile: i bambini non ancora nati, gli anziani, i malati, i poveri, coloro che soffrono. “Come cristiani, siamo chiamati a essere testimoni della speranza, a offrire sostegno concreto e a diffondere una cultura dell’accoglienza e dell’amore”, fanno sapere dalla parrocchia San Giovanni Battista di Sapri.

“Papa Francesco ricorda che ogni vita è sacra – aggiungono – e il Vangelo ci insegna che la vera grandezza sta nel servire chi è più debole. In questa giornata, siamo invitati a pregare, a riflettere e ad agire, affinché la società riconosca e protegga la bellezza della vita in ogni sua fase”.

Appuntamento a Sapri

A Sapri, la parrocchia celebra la Giornata con un duplice appuntamento: alle ore 17 la veglia di preghiera, alle ore 18 la celebrazione eucaristica presieduta da don Simone Gentile.

“Celebriamo la Giornata Parrocchiale per la Vita con gratitudine, consapevoli che ogni esistenza è un segno della presenza di Dio nel mondo. Che questa occasione sia uno stimolo per costruire una società più giusta e solidale, dove la vita sia sempre accolta, amata e rispettata”, concludono dalla parrocchia.