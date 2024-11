Sapri, caos e disagi all’ospedale Immacolata: manca punto bar e bancomat. La denuncia di Vrenna, responsabile della Fp Cgil Salerno

Ristoro bar e Bancamat: due servizi assenti presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri. È quanto denunciato dal responsabile della Fp Cgil Salerno Area Sud Domenico Vrenna.

La denuncia

“L’annosa questione del ristoro bar va avanti ormai da diversi mesi, come sottolineato da Vrenna. Il servizio presente negli altri presidi ospedalieri dell’Asl Salerno è assente presso il nosocomio dell'”Immacolata” con non pochi disagi per i dipendenti della struttura ospedaliera ma soprattutto per gli utenti che si vedono costretti a fare diverse centinaia di metri per soddisfare le loro piccole richieste.

Un danno per dipendenti e utenti

Un danno dunque per tutti coloro che gravitano attorno all’ospedale dell’Immacolata così come per l’azienda ospedaliera a causa della perdita economica. A tutto questo va aggiunta la rimozione del Bancomat presente presso la hall dell’ospedale, su disposizione dell’istituto bancario di riferimento.

Anche in questo caso, come denunciato da Vrenna, si tratta di un disservizio per i dipendenti e gli utenti. A tal proposto dal Sindacalista vi3ne lanciata la proposta, indirizzata al Direttore Sanitario del nosocomio, di coinvolgere gli istituti bancari presenti nella Città si Sapri o nei paesi limitrofi per una eventuale disposizione all’installazione di uno sportello Bancomat“.