Sapri: allo stadio “Matteo Covone” il ricordo di Lorenzo Pio Coronato | VIDEO

Lo stadio “Matteo Covone” di Sapri è stato invaso, questa mattina, dagli studenti dell’istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Sapri che tutti insieme, per il terzo anno consecutivo, hanno voluto ricordare il mai dimenticato Lorenzo Pio Coronato, il giovane scomparso nel 2022 a seguito di un incidente stradale.

Il memorial

Una giornata di festa che ha visto la presenza della famiglia di Lorenzo, del dirigente scolastico e degli insegnanti ma soprattutto dei suoi amici e dei suoi compagni di classe.

“Per me è una gioia vedere esultare e giocare tutti questi ragazzi perché il calcio è un modo sano per divertirsi – ha affermato la madre di Lorenzo Pio Coronato, Marie Therese Mega – Lorenzo amava il calcio e io ho sempre assecondato questa sua passione. Mi emoziona dunque vedere tutti questi ragazzi e io li vorrei invitare a divertirsi in modo sano attraverso lo sport e non ha sballarsi.

Ho scoperto che tra i giovani è molto diffuso l’uso di droghe e per questo inviterei le Forze dell’ordine a fare maggiori controlli e ad essere più presenti sulle strade”.

Un memorial organizzato dall’istituto Leonardo Da’ Vinci, frequentato dal giovane Lorenzo, che per il terzo anno consecutivo ha deciso di omaggiare la sua memoria.

“Sono proprio gli studenti che ogni anno ripropongono questa giornata nel ricordo di Lorenzo Pio – ha affermato il Dirigente scolastico Corrado Limongi – Un ragazzo che ha lasciato un segno nella comunità scolastica con il suo impegno e le sue parole che spesso vengono ricordate anche a scuola, attraverso il suo ultimo tema realizzato.

Un momento di profonda riflessione

Una commemorazione che diventa anche un momento di riflessione per questi giovani relativamente alle cause che hanno determinato la morte di Lorenzo e alla sicurezza sulle strade”.

Una testimonianza, quella di Lorenzo Pio Coronato, forte e profonda, come sottolineato dalla rappresentante d’istituto Ohara Franco e dalla sua compagna di classe Francesca Di Micco de Santo. “Non lo dimenticheremo mai” hanno infatti chiosato le due giovani studentesse.