Sapri: all’IC “Santa Croce” un incontro sull’ambiente

Tutela dell’ambiente, sostenibilità e transizione ecologica sono i temi al centro dell’agenda politica del Comune di Sapri e dell’istituto comprensivo “Santa Croce” di Sapri. Questa mattina un incontro con gli alunni delle classi terze dell’istituto scolastico, al quale ne seguiranno altri, per sensibilizzare i più giovani su una tematica così importante per il loro futuro.

La dichiarazione della Dirigente

“Oggi è stato un momento fondamentale perché i ragazzi hanno avuto la possibilità di dialogare con il Sindaco su un argomento importanti per il loro futuro come l’eco sostenibilità – ha affermato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Santa Croce” di Sapri Paola Migaldi – Il fulcro è rappresentato dell’agenda 2030 e a tal proposito abbiamo parlato del riciclo, dell’inquinamento e di tutti i danni futuri che devono essere evitati. Noi cerchiamo di trasmettere ai giovani tutto quello che è possibile per migliorare le loro condizioni di vita”.

Soddisfatto il primo cittadino, Antonio Gentile

Un progetto portato avanti con le scuole dall’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Gentile. “La dirigente scolastica Migaldi ha accolto il nostro invito e le faccio i complimenti – ha poi aggiunto il primo cittadino Gentile – Faremo un incontro al mese con questi ragazzi per trattate di tematiche interconnesse alla loro vita quotidiana e che riguardano l’ambiente, l’educazione civica e la cura dei beni. Questi percorsi ci portano ad un interscambio con questi giovani per ipotizzare delle soluzioni in materia di ambiente e di sostenibilità.

L’ambiente è al centro delle agende di ogni amministrazione e il nostro territorio ha per fortuna ancora tanti motivi di vanto in tema ambientale: l’area Parco, le aree marine protette e una biodiversità molto importante”, ha concluso Gentile.