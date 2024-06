Sapri, Agcom: «proroga concessioni demaniali viola normativa europea»

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) ha espresso parere negativo sulla Delibera della Giunta comunale di Sapri del 28 dicembre 2023, che prorogava al 31 dicembre 2024 le concessioni turistico-ricreative nel porto di Sapri. Il provvedimento del 14 marzo scorso è stato pubblicato sul bollettino del 24 Giugno dell’AGCOM.

Proroga concessioni demaniali a Sapri: le criticità evidenziate dall’AGCOM

Secondo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la proroga viola le norme europee in materia di concorrenza e di servizi, in quanto elude la scadenza del periodo transitorio fissato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e impedisce l’apertura del mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza.

L’Autorità ha inoltre rilevato che gli argomenti addotti dal Comune di Sapri a sostegno della proroga, relativi all’incoerenza tra la normativa italiana e quella europea, sono infondati.

L’AGCOM ha invitato il Comune di Sapri a ritirare la Delibera in questione e ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime nel porto di Sapri.