Sapri, addio ad Anna Formicola, infermiera del 118: “Un’anima gentile e una professionista esemplare”

Profondo cordoglio nel Cilento per la scomparsa di Anna Formicola, infermiera del 118 e del pronto soccorso di Sapri.

Il cordoglio

Professionista esemplare e instancabile, Anna era conosciuta e apprezzata da tutti per la sua grande umanità e la premurosa attenzione verso i pazienti.

Un amore speciale per Camerota e il suo lavoro

Originaria di Camerota, Anna aveva un amore speciale per il suo paese e per il suo lavoro. Sognava di poter lavorare per sempre presso la postazione del 118 di Marina di Camerota, dove era un punto di riferimento per la comunità.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

“Con la scomparsa di Anna Formicola, Camerota perde una donna dal cuore grande e una professionista esemplare”, ha dichiarato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. “Sempre disponibile e instancabile, Anna ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. A nome dell’intera amministrazione comunale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata“.