Sanza, nasce “SanzApp”. Il consigliere De Masi: “Un passo in avanti necessario verso il presente”

Il Consigliere comunale con delega al Commercio, Francesco De Masi, ha descritto il progetto come “un passo in avanti, necessario, verso il presente”. Si realizza così l’idea di offrire ai cittadini di Sanza, e non solo, un’app istituzionale gratuita, dotata di servizi digitali pensati per le esigenze dell’ente e personalizzata per la comunità locale.

Le finalità

L’obiettivo è fornire informazioni utili ai cittadini, ai turisti e a tutti coloro che scaricheranno l’app sul proprio dispositivo mobile. Con “SanzApp”, si avrà accesso a una finestra sempre aggiornata su tutto ciò che concerne il Comune di Sanza, inclusi eventi, segnalazioni e informazioni turistiche come sentieri, aree di sosta e punti di ristoro. “SanzApp” offre una nuova modalità di comunicazione, efficace e immediata, e consente ai cittadini di sentirsi coinvolti, informati e partecipi alla vita amministrativa. Inoltre, l’app mira a rafforzare il senso di comunità, creando un canale diretto con gli Amministratori locali.

Ecco come funziona

Attraverso le notifiche push, il Comune sarà in grado di inviare comunicazioni urgenti agli utenti riguardanti meteo, viabilità, scuole, cambio del calendario della raccolta differenziata e altre informazioni rilevanti. Il Comune di Sanza si conferma così sempre più dinamico e al passo con i tempi! L’app è già disponibile per il download gratuito su piattaforme Android e iOS.