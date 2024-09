Sanza celebra il Tenente di Vascello Giuseppe Cozzi: “un orgoglio per la comunità”

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso le proprie congratulazioni al concittadino Tenente di Vascello Giuseppe Cozzi, recentemente nominato Comandante della Nave cacciamine Crotone. Questo prestigioso incarico rappresenta non solo un traguardo personale per Cozzi, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Sanza.

La carriera di Giuseppe Cozzi

Il Tenente di Vascello Giuseppe Cozzi ha intrapreso una carriera brillante nella Marina Militare Italiana, distinguendosi per le sue capacità e il suo impegno. La sua nomina a comandante della Crotone testimonia il riconoscimento delle sue competenze e della sua dedizione al servizio navale. La comunità di Sanza, fanno sapere da palazzo di città, unisce in un sentimento di orgoglio, celebrando un concittadino che ha saputo raggiungere traguardi significativi in un campo così prestigioso.

La Nave Crotone

La Nave cacciamine Crotone è una delle unità della Marina Militare Italiana, progettata per operazioni di bonifica e sicurezza marittima. È dotata di tecnologie avanzate e di un equipaggio altamente specializzato, pronto a rispondere a diverse situazioni operative.

Il cacciamine Crotone è stato costruito per affrontare le minacce sottomarine e per garantire la sicurezza delle rotte marittime, operando in contesti complessi e spesso delicati.