Santuario del “Cuore Immacolato di Maria” a Sassano: la testimonianza di Luigi raccontata nella rivista Maria con Te

Un incontro fortuito si trasforma in un’esperienza di fede profonda. È la storia di Luigi, un uomo originario della provincia di Potenza, il cui cammino spirituale ha ritrovato nuova luce grazie a una visita spontanea al Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Varco Notar Ercole, a Sassano. Questa testimonianza di fede è stata condivisa nell’articolo della rivista mariana “Maria con Te”, a firma di Antonio Alizzi.

La storia

Durante una sua esplorazione nel Vallo di Diano, Luigi ha deciso, quasi per caso, di fermarsi presso il Santuario. Quello che era iniziato come un semplice atto di curiosità turistica si è trasformato in un’esperienza toccante, capace di toccare profondamente il suo cuore e rafforzare la sua spiritualità. Mentre visitava il luogo sacro, ha avuto l’opportunità di contemplare la magnifica statua della Madonna, che lo ha accolto con il suo volto sereno e amorevole, stringendo fra le braccia il Bambino Gesù. “Non avrei mai pensato che una visita così semplice potesse colpire così intensamente il mio cuore,” ha raccontato Luigi, citato dalla rivista “Maria con Te”. “Osservando quella statua, ho percepito una profonda pace e una sensazione di consolazione. Il Cuore Immacolato di Maria offre sempre una nuova speranza.”

Un luogo di fede e devozione

Il Santuario del Cuore Immacolato di Maria, guidato da don Carmine Tropiano, è un luogo di grande spiritualità e di forte devozione mariana. Questa struttura ha dato origine a molte vocazioni e la sua storia è intimamente legata alla figura materna di Maria, che si fa rifugio e conforto per chiunque si avvicini con fiducia. Quest’anno, il 22 agosto, il Santuario ha celebrato il 70° anniversario della sua consacrazione, un’importante ricorrenza per tutta la comunità locale e per i numerosi pellegrini che ogni anno lo visitano.

L’evento è stato un’occasione speciale per rendere omaggio alla Vergine Maria, che ha ispirato innumerevoli giovani a intraprendere il cammino della fede. “Maria è una guida sicura per tutti noi – ha affermato don Carmine Tropiano – il suo Cuore Immacolato è sempre pronto ad aprirsi e a proteggere i suoi figli, come una madre che non dimentica mai chi si rivolge a lei.”

La storia di Luigi ci insegna che spesso sono le esperienze inaspettate a risvegliare la nostra fede e a offrirci nuove speranze.