Sant’Arsenio, presto una Comunità Energetica Rinnovabile: indetto un incontro per le manifestazioni d’interesse

A tal fine è indetto un incontro pubblico, lunedì 4 Novembre 2024, alle ore 18.00 nell’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio. Si tratta di un incontro preliminare, in vista della costituzione ufficiale della Comunità Energetica, fissata per la metà del mese di novembre, che è aperto a chi ha già manifestato interesse e a chi intende aderire alla CER di Sant’Arsenio. Sarà l’occasione per illustrare i dettagli del progetto ed i suoi benefici da un punto di vista ambientale, economico e sociale.

Gli interventi

E’ importante sottolineare, che sarà sempre possibile aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile di Sant’Arsenio. Saranno presenti il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, i tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arsenio ed i rappresentanti della società “City Green Light Srl”.