Polla presenta la sua Comunità energetica rinnovabile

Nel pomeriggio di ieri, presso la Casa dell’Architettura di Polla, si è svolta la presentazione del nuovo progetto per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile a Polla. Quest’iniziativa è il frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso e la società energetica Energyco di Salerno. L’evento è stato aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Polla, Massimo Loviso, e del vicesindaco, Giuseppe Curcio, che hanno introdotto il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile. Successivamente, è stata data la parola ai rappresentanti di Energyco, tra cui l’amministratore Raffaele Risi e i responsabili tecnici Antonietta Faia e Roberto Monaco.

La comunità energetica rinnovabile

Una comunità energetica rinnovabile è un gruppo di persone e aziende che condividono energia pulita e rinnovabile, promuovendo un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia sostenibile. Questo nuovo approccio si basa sulla riduzione degli sprechi energetici e sulla condivisione di energia a costi competitivi, grazie all’innovazione nel settore energetico. La CER offre opportunità per i cittadini, le amministrazioni pubbliche e le imprese di unirsi per produrre e condividere energia locale da fonti rinnovabili, contribuendo così a vantaggi economici, sociali e ambientali.

Gli obiettivi

L’adesione alla comunità energetica è gratuita e mira a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi membri e alle comunità locali, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. Le CER svolgono un ruolo significativo nella diffusione di impianti a fonti rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di gas serra e nell’aumento dell’indipendenza energetica del Paese. In particolare, le comunità energetiche rinnovabili offrono opportunità sia per i singoli cittadini che per le industrie, portando benefici a livello territoriale e contribuendo al ripopolamento dei borghi, un aspetto di non secondaria importanza.