Sant’Arsenio: Nomina del Presidente e del Vice Presidente da parte del Cda della Scuola Civica

Il Cda della Scuola Civica delle arti e della cultura, musica, danza, teatro, eventi ed attività culturali, si è riunito nella giornata di ieri, il 20 giugno 2023, per procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Durante la riunione, i membri del Cda hanno scelto Giuseppe Giugliano come Presidente e hanno conferito la carica di Vice Presidente a Raffaella Testa.

Il consiglio di amministrazione

Il Cda è composto da 5 membri nominati dal Sindaco, tenendo conto delle attività svolte e della conoscenza del territorio, anche in collaborazione con le Associazioni locali più rappresentative. I membri attuali sono: Giuseppe Giugliano, Raffaella Testa, Antonietta Pepe, Francesco Paolo Antonazzo e Luigi Macchia.

Su indicazione del Sindaco, il dott. Donato Pica, sarà nominata Direttrice della Scuola Civica la dott.ssa Maria Consiglia Viglione.

“Con la nomina del Presidente e della Vice Presidente, le attività della Scuola Civica delle arti e della cultura, musica, danza, teatro, eventi ed attività culturali prendono ufficialmente il via. Durante l’incontro di ieri, è stato elaborato un programma completo delle iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi. Desidero ringraziare i membri del Cda per il loro impegno e per aver accettato senza esitazione l’incarico assegnato. Sono fiducioso in una collaborazione fruttuosa e produttiva e auguro a tutti buon lavoro.” Questo è il commento del sindaco di Sant’Arsenio, il dott. Donato Pica.