Sant’Arsenio, neuropsichiatria infantile e supporto alle famiglie adottive: pressing della Comunità Montana su Asl e Regione per nuovi servizi

La Comunità Montana Vallo di Diano scende in campo per potenziare i servizi sanitari e psicologici destinati ai più giovani e alle famiglie del territorio. Su proposta del Presidente, è stata infatti formalizzata una richiesta all’ASL di Salerno e alla Regione Campania per l’istituzione di ambulatori, servizi e attività di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale di Sant’Arsenio, una struttura che dispone già degli spazi necessari e raccoglie l’interesse e il sostegno di tutto il comprensorio.

La proposta

La proposta nasce da una sollecitazione del Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, condivisa e sostenuta durante la recente Conferenza dei Sindaci. Il dott. Salvatore Iannuzzi, responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL, ha confermato, dopo vari sopralluoghi, la possibilità concreta di attivare non solo ambulatori, ma anche posti letto per evitare i disagi di trasferte a Napoli o addirittura fuori regione. A fronte delle lunghe liste d’attesa e della carenza di personale, la proposta punta a garantire maggiore accessibilità e tempi più rapidi per bambini e adolescenti con fragilità psichiche e comportamentali.

L’appello

Contestualmente, viene richiesto anche al Distretto Sanitario di Sala Consilina di attivarsi per la creazione di un servizio di supporto psicologico per le famiglie che hanno presentato istanza di adozione, un’azione importante per accompagnare percorsi familiari spesso delicati. Il provvedimento, che ha ottenuto unanime consenso, è stato dichiarato immediatamente eseguibile e rappresenta un importante passo avanti verso una sanità più vicina alle esigenze delle famiglie del Vallo di Diano. Un appello forte e chiaro, ora nelle mani delle istituzioni sanitarie regionali.