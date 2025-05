Sant’Arsenio: il vice sindaco, Andrea Vricella e il Consigliere Ippolito ricevuti dal Sottosegretario Ferrante al Mit

Nella giornata di ieri, il Vice Sindaco di Sant’Arsenio, Andrea Vricella, e il Consigliere comunale Maurizio Ippolito sono stati ricevuti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Sottosegretario Tullio Ferrante.

La giornata

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e confronto costruttivo. Durante la riunione, si è discusso delle principali criticità infrastrutturali che interessano il territorio del Vallo di Diano. Tra i temi affrontati anche le problematiche che coinvolgono categorie professionali direttamente collegate al Ministero, come autotrasportatori, autoscuole e operatori della logistica. Il Sottosegretario Ferrante ha illustrato nel dettaglio alcuni degli interventi infrastrutturali già programmati dal MIT per il sud della Provincia di Salerno, sottolineando l’impegno del governo a favore del riequilibrio territoriale e dello sviluppo delle aree interne.

“Abbiamo trovato un interlocutore attento e disponibile,” hanno dichiarato il vice sindaco Vricella ed il consigliere Ippolito, “un passo importante per portare avanti le istanze del nostro territorio in un’ottica di crescita e rilancio infrastrutturale.” L’incontro rappresenta un segnale positivo per il dialogo tra enti locali e governo centrale.