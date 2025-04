Sant’Arsenio, il sindaco Donato Pica convoca un incontro urgente sull’ospedale di Sant’Arsenio | VIDEO

Si è tenuto nelle scorse ore un incontro, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio, convocato con urgenza dal sindaco Donato Pica per fare il punto sui lavori, mai terminati all’ospedale SS Annunziata di Sant’Arsenio ma anche per denunciare le condizioni in cui versano alcune aree dell’ospedale.

La situazione

Una situazione “inaccettabile” ha rimarcato Pica, il quale insieme al presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito ha concordato di richiedere un incontro urgente con la Direzione Strategica dell’Asl di Salerno e qualora fosse necessario anche un incontro con il presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca e con i componenti della V Commissione Sanità della Regione Campania. Presenti all’incontro Dirigenti e rappresentanti dell’ Asl Salerno, della Comunità Montana Vallo di Diano, della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno, sindaci ed alcuni operatori sanitari.

Le dichiarazioni

“Oramai il tempo è abbondantemente scaduto, ha sottolineato il sindaco Pica. Noi abbiamo una programmazione ben precisa per il presidio ospedaliero di Sant’Arsenio con una considerevole assegnazione di risorse finanziarie che risale al 2020. Dopo 5 anni, aggiunge, non solo andiamo a constatare che la parte realizzativa è minima, ma ci rendiamo anche conto che manca una politica di difesa e tutela del presidio ospedaliero, che nella maggior parte dei casi è abbandonato e risente della mancata esecuzione dei necessari lavori periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Una situazione quindi non più “tollerabile”, secondo il sindaco il quale aggiunge: “l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, essendo l’ospedale una struttura a servizio dell’intero territorio, non intende più accettare qualsiasi forma di dilazione o rinvio, bisogna accelerare, bisogna eseguire i lavori e riattivare i servizi. Il danno maggiore, infatti, lo si causa agli utenti costretti a recarsi in altre strutture ospedaliere”.

Inoltre Pica, spiega che è stato redatto un dossier dettagliato che è a disposizione sia dell’Asl Salerno che dei rappresentati istituzionali nel quale viene spiegata nei dettagli la situazione in cui il SS Annunziata di Sant’Arsenio.