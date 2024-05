Sant’Arsenio: il 26 maggio sarà inaugurata un’altalena inclusiva nel parco giochi “Le Matite”

Sarà una giornata all’insegna della celebrazione del “Gioco” in tutte le sue forme quella in programma domenica 26 maggio 2024 a Sant’Arsenio, nell’ambito della “Festa di Primavera” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio.

L’inaugurazione

In mattinata, alle ore 11.00, si terrà l’inaugurazione di un’altalena inclusiva, donata al Parco Giochi Comunale “Le Matite” dalla “Rubrica delle Mamme del Vallo di Diano”. Una bella occasione, per rendere sempre più inclusivo il parco giochi comunale di Sant’Arsenio, frequentato da tanti bambini e famiglie provenienti anche dai comuni limitrofi del Vallo di Diano e che è considerato “uno dei più belli e a misura di bambino” del comprensorio.

“La donazione, spiegano le componenti della Rubrica delle Mamme del Vallo di Diano, rientra nella mission dell’Associazione che, tra i vari obiettivi, si è posta quello di rendere il più possibile inclusivi e ricchi i vari parchi gioco del Vallo di Diano, così da promuovere il gioco all’ aria aperta e la socializzazione infantile”.

Un pomeriggio all’insegna del gioco

La giornata proseguirà con un pomeriggio all’insegna dei giochi tradizionali e più innovativi.

Si tratta di una giornata fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Donato Pica, in occasione della “Giornata Mondiale del Gioco”, che ricorre il prossimo 28 maggio e che è stata istituita nel 1998. L’idea fu di Freda Kim, presidente dell’ITLA (Associazione Internazionale delle Ludoteche) e fu approvata a Seoul nello stesso anno. Le Nazioni Unite accettarono la proposta e fissarono la ricorrenza al 28 maggio. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti per l’infanzia riconosce il diritto del bambino al riposo e al tempo libero, e a impegnarsi in attività ludiche e ricreative, adeguate alla sua età. Il diritto al gioco deve essere assicurato a ciascuno, senza eccezioni. Il gioco favorisce la socializzazione, stimola l’inclusione e fa sentire loro di appartenere a un gruppo. Non è necessario possedere giocattoli sofisticati o costosi, poiché il gioco è un’attività naturale che nasce dalla fantasia e dalla voglia di divertirsi con semplicità e allegria.

La piazza di Sant’Arsenio

La bella piazza di Sant’Arsenio, grazie alla società “Animarte”, dalle ore 16.00 fino alle 21.00, diventerà un maxi spazio dedicato ai giochi in cui sia i più piccoli che i più grandi potranno cimentarsi. Saranno allestite, infatti, in Piazza Domenico Pica oltre 40 postazioni gioco, molte delle quali interamente realizzati in legno, ma ci saranno anche laboratori creativi e spettacoli di teatrali.

L’area ludica, dedicata a bambini dai 2 ai 99 anni, è allestita con una serie di moduli in legno di varia misura appositamente realizzati per far ripercorrere agli adulti e far conoscere ai bambini i giochi di una volta. Montessoriani nella loro ideazione, i giochi stimolano l’attenzione, l’abilità, la manualità fine e la concentrazione consentendo a grandi e piccini di divertirsi insieme. E’ bene specificare che i bambini e le bambine che partecipano ai vari giochi dovranno farlo alla presenza dei genitori o di un adulto che ne è responsabile.