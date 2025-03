Sant’Arsenio: dolore e commozione per l’ultimo saluto a Massimo Nonato

La Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio era gremita in ogni ordine di posto per l’ultimo saluto a Massimo Nonato, il 21enne di Sant’Arsenio, tragicamente deceduto nella notte tra sabato 8 marzo e domenica 9 marzo in un terribile incidente stradale avvenuto a San Pietro al Tanagro.

La comunità di Sant’Arsenio stretta nel dolore

Molti ragazzi e ragazze, provenienti da vari paesi del Vallo di Diano, si sono uniti per rendere omaggio al giovane Massimo. Una morte, l’ennesima avvenuta sulle strade del Vallo di Diano, che ha lasciato la comunità senza fiato, avvolta in un silenzio carico di dolore. Le esequie sono state officiate da don Martino Romano, sacerdote della parrocchia di Sant’Arsenio, affiancato da diversi sacerdoti della Diocesi di Teggiano-Policastro. Don Martino ha esortato i giovani, che stanno vivendo questo profondo dolore per la perdita del loro amico, a mantenere vivo il suo ricordo nella loro vita quotidiana. Un pensiero commosso è stato rivolto anche alla mamma e al papà, ai suoi nonni e a tutti i familiari per questa morte così difficile da accettare.

Il ricordo del nonno

Il nonno, Giuseppe, ha ringraziato con grande commozione tutti coloro che hanno mostrato rispetto e affetto per il suo amato nipote Massimo. All’uscita del feretro, i suoi amici e le sue amiche, insieme a tante altre persone, hanno salutato per l’ultima volta Massimo Nonato con un lungo applauso e tanti palloncini bianchi. Una foto di Massimo, bellissimo, biondo, con occhi azzurri e un sorriso lieve, era stata adagiata sul feretro bianco.

Una morte, l’ennesima, difficile da comprendere e accettare. Un’altra giovane vita stroncata da un destino beffardo e ingiusto, che ha strappato ai suoi cari, agli amici e all’intera comunità un giovane che sarà ricordato con immenso affetto.