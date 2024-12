Sant’Arsenio: conferita la Benemerenza alla Memoria del compianto Domenico Bosco

La Comunità di Sant’Arsenio ha dedicato un’intera giornata a Domenico Bosco, scomparso prematuramente dieci anni fa. Sabato 7 dicembre, si sono svolti due eventi per commemorare la figura di Domenico Bosco, maestro, uomo di cultura e grande appassionato di cinema e teatro, nonché pionieristico “EducAttore”.

La giornata

In mattinata, nell’aula consiliare del comune, si è tenuta la cerimonia di Conferimento della Benemerenza alla Memoria di Domenico Bosco, alla presenza dei suoi familiari e su proposta della Commissione Comunale per le benemerenze, presieduta dalla consigliera Annamaria Mazzariello e composta da Gabriella De Martino, Carla Coiro e Marco Ambrogi.

Durante la cerimonia, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha ricordato con emozione Domenico Bosco, sottolineando come la sua vita fosse dedicata alla scuola e ai bambini, con un’attenzione e una capacità unica di cogliere i cambiamenti. “Una mente vivace e aperta, capace di comunicare”, ha affermato il sindaco, evidenziando il forte legame che Domenico aveva con Sant’Arsenio, un paese per il quale nutriva un amore profondo e incondizionato. Pica ha poi ricordato la sua passione per la musica, la poesia e il teatro in vernacolo.

“Le memorie legate a Domenico Bosco sono innumerevoli e impossibili da riassumere in poche parole”, ha concluso il sindaco. Successivamente, l’architetto Enrico Coiro, amico di Domenico e con lui compartecipe della passione per il teatro, ha messo in luce la straordinaria capacità comunicativa di Bosco, un vero pioniere della figura dell’“Educattore”, in grado di trasmettere conoscenze senza trascurare l’aspetto emotivo e il coinvolgimento di tutti gli studenti, senza alcuna distinzione.

Il conferimento

La cerimonia si è conclusa con la consegna della benemerenza alla famiglia. La moglie Annamaria, visibilmente commossa, ha ringraziato amici e amiche presenti, che l’hanno sostenuta dopo la scomparsa di Domenico. La mattinata si è chiusa con la piantumazione di un albero di tiglio in località “Difesa”, grazie al supporto della Protezione Civile Comunale. Nel pomeriggio, la quarta edizione di “Teologia-Musica e Arte“, dedicata ai talenti evangelici, si è svolta nel salone della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio, onorando la memoria di Domenico Bosco. La serata, moderata dal giornalista Geppino D’Amico, ha visto esibirsi Walter Coiro e Mariarosa Coiro, accompagnati da riflessioni e pensieri di Enrico Coiro.