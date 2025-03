Sant’Arsenio: comunità in lutto per la morte di Massimo Nonato

Si chiamava Massimo Nonato il giovane morto in un incidente stradale stanotte a San Pietro al Tanagro.

Occhi azzurri, capelli biondi ed un sorriso ricordato da tutti. Massimo Nonato a soli 21 ha perso la vita questa notte a San Pietro al Tanagro.

L’incidente

La sua auto ha sbattuto, per cause in corso di accertamento, contro un muretto. Un impatto così violento che non ha lasciato scampo al giovane di Sant’Arsenio. Massimo, si era diplomata all’istituto “Cicerone” di Sala Consilina. La salma per ora è sotto sequestro nell’ospedale di Polla per tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il cordoglio

Intanto anche il sindaco di Sant’Arsenio e l’intera amministrazione comunale hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la dolorosa perdita. “L’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, per il tramite del Sindaco Donato Pica, esprime il suo più profondo cordoglio per la prematura e tragica morte del giovane Massimo. Un grande dolore che ci colpisce profondamente.

Purtroppo, questa è l’ennesima giovane vita che la nostra comunità perde in seguito a un incidente stradale.

In questo momento di dolore, siamo vicini alla famiglia di Massimo e a tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto”.

Il piccolo centro di Sant’Arsenio è piombato nel silenzio e nel dolore, per l’ennesima giovane vita umana strappa ai propri affetti da un incidente stradale.