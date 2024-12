Sant’Arsenio, comune più sicuro: attivo il nuovo impianto di videosorveglianza

Sono terminate con un significativo anticipo le operazioni di installazione delle nuove telecamere nell’ambito del progetto di estensione della videosorveglianza urbana a Sant’Arsenio. Grazie a un notevole sforzo finanziario da parte del Comune, guidato dal sindaco Donato Pica, il nostro paese è ora dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, che contribuirà a garantire maggiore sicurezza per i cittadini e a proteggere la nostra comunità.

Il progetto

Il progetto ha portato all’installazione di circa 47 telecamere, dislocate in punti strategici del territorio urbano. Queste telecamere si distinguono per diverse funzionalità: dome, di contesto e per la lettura delle targhe. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale di Sant’Arsenio, sotto la guida del Comandante Andrea Santoro, ha individuato con attenzione i luoghi più idonei per l’installazione degli “occhi elettronici”, in base alle loro specifiche caratteristiche.

Ecco dove sono state installate

Le telecamere sono state installate in vari punti cruciali, tra cui la Piazza principale del paese, gli ingressi, nei pressi degli istituti scolastici, della palestra comunale, in alcune zone della parte alta del paese, nell’area cimiteriale e nell’area PIP. La centrale operativa del sistema è stata collocata presso il Municipio, dove il monitoraggio avverrà in tempo reale, garantendo così un intervento tempestivo in caso di necessità.

La decisione di ampliare il sistema di videosorveglianza è stata motivata dalla crescente di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della comunità.