Sant’Arsenio: all’estensione del progetto di videosorveglianza urbana sul territorio comunale

Il Comune di Sant’Arsenio presenterà, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 17.30, nel corso di un conferenza stampa, in programma nell’aula consiliare del Comune, il progetto di estensione dell’impianto di videosorveglianza urbana.

Un’iniziativa che mira a garantire maggiore sicurezza per i cittadini e a tutelare il patrimonio artistico e naturalistico della nostra comunità.

La decisione di ampliare il sistema di videosorveglianza è stata motivata dalla necessità di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza dei cittadini, in linea con le funzione di controllo del territorio da parte degli Organi di Polizia.

Obiettivi del Progetto

– Maggiore Sicurezza: La videosorveglianza servirà a dissuadere comportamenti illeciti e a garantire un intervento tempestivo da parte delle Forze dell’Ordine in caso di necessità.

Protezione del Patrimonio Comunale: L’infrastruttura di videosorveglianza permetterà di tutelare i luoghi di interesse artistico e culturale, prevenendo atti vandalici e furti.

Monitoraggio della Viabilità: Sarà possibile controllare il traffico veicolare nelle aree critiche e gestire al meglio gli incroci e i punti nevralgici del Comune.

Sorveglianza di Aree Sensibili: La presenza delle telecamere garantirà una maggiore attenzione verso i luoghi identificati come ad alto rischio per la sicurezza pubblica.

Il sistema di videosorveglianza prevede l’installazione di camere telecontrollabili in punti strategici del territorio, collegate a una centrale operativa situata presso il Municipio. Le immagini saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy e saranno accessibili esclusivamente a personale autorizzato.

Punti di Osservazione

Le telecamere saranno posizionate in aree di elevato flusso, come il Municipio, le palestre comunali e i plessi scolastici, così come in zone critiche per il traffico e la sicurezza urbana.

Il sistema è composto da una centrale operativa nel Municipio, da telecamere di contesto, di lettura targa, di osservazione (dome) e mobili e da un sito di concentrazione dei segnali video provenienti da quest’ultime.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e l’ingegnere Paolo Esposito, dell’azienda ITS vincitrice della gara d’appalto indetta per estendere il sistema di videosorveglianza.