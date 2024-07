Sant’Arsenio, “Cambiamo le regole”: un progetto volto al contrasto di ogni forma di violenza maschile contro le donne

Si terrà il prossimo 6 luglio alle ore 17.00 a Sant’Arsenio (SA), presso Piazza Domenico Pica 1, l’evento conclusivo del progetto “Cambiamo le Regole”. Un percorso all’insegna del rispetto e del contrasto ad ogni forma di violenza maschile contro le donne, promosso da Differenza Donna e finanziato da Sport e Salute S.p.A.

L’evento sarà l’occasione per diffondere e condividere l’impatto di questo importante progetto, grazie al contributo di testimonial d’eccezione, tra cui la due volte campionessa olimpica di ciclismo su pista, Antonella Bellutti. Gli/le ospiti saranno accolti/e dal Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica.

Il progetto

Il progetto Cambiamo le Regole ha coinvolto attivamente diverse realtà: dagli/lle studenti universitari/ie alle operatrici dei centri antiviolenza, dalle atlete e dagli atleti agli allenatori e alle allenatrici. Ha favorito il confronto e la condivisione di esperienze, con l’obiettivo di “cambiare regole e prospettive” per contrastare violenza e stereotipi di genere in ogni ambito della vita. Un traguardo perseguito attraverso il valore dello sport, per generare solidarietà, empowerment e promozione di una cultura del rispetto che renda partecipi tutte e tutti.

I risultati raggiunti saranno presentati da Maria Spiotta, Responsabile per Differenza Donna del progetto. Interverrà, inoltre, Marianna Miranda, Dirigente di Sport e Salute.

Tra gli altri ospiti, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Sant’Arsenio, Anna Maria Mazzaniello, il Consigliere della Regione Campania, Tommaso Pellegrino e Annalia Cutolo, di Il Sentiero Bask in.

L’evento si concluderà con un’esibizione di ciclisti freestyle e di Baskin. L’ingresso è gratuito.

Programma completo:

Evento conclusivo “cambiamo le regole”

6 luglio ore 17:00 presso Piazza Domenico Pica 1 CAP 84037 Sant’Arsenio (SA)

Saluti di Donato Pica, Sindaco di Sant’Arsenio e Anna Maria Mazzaniello, Assessora alle pari opportunità del Comune di Sant’Arsenio

Tommaso Pellegrino, Consigliere Regione Campania

Maria Spiotta, Associazione Differenza Donna APS Marianna Miranda, Sport e Salute Annalia Cutolo, Il Sentiero Baskin

Antonella Bellutti, Campionessa Olimpica Atlanta e Sydney