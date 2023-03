Sant’Angelo a Fasanella potrebbe dichiarare il dissesto in bilancio: il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella si prepara ad affrontare un’importante questione riguardante la situazione finanziaria dell’ente. Oggi pomeriggio alle ore 16:00, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica presso l’aula consiliare del comune, in Piazza Marconi.

Un incontro monotematico, che ha l’obiettivo di fornire ai consiglieri comunali e all’intera cittadinanza tutti gli elementi conoscitivi necessari per la deliberazione del dissesto finanziario dell’ente comunale.

Dissesto finanziario: il punto all’ordine del giorno

Il punto all’ordine del giorno della riunione riguarda proprio la discussione della dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Sant’Angelo a Fasanella. Una situazione che richiede l’adozione di specifiche misure per risanare la situazione economica dell’ente.

Il problema finanziario dell’ente comunale

I problemi finanziari dell’ente comunale sarebbero riconducibili anche ad un problema relativo alle spese per il rifacimento di una strada. Questo problema risale a diversi anni fa, quando ad amministrare il paese non era ancora il sindaco attuale, Gaspare Salamone.

La situazione attuale richiede l’intervento tempestivo del Consiglio Comunale per trovare le soluzioni migliori per il bene del paese e della sua comunità. La riunione pubblica rappresenta una importante occasione di confronto e discussione per individuare le possibili soluzioni per risolvere il problema finanziario dell’ente comunale.