Sant’Angelo a Fasanella, inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale e scuola

Questa mattina, a Sant’Angelo a Fasanella, è stato inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale dell’area interna degli Alburni, un’opera di primaria importanza per il territorio che ospiterà anche la nuova sede scolastica.

Le autorità e la comunità al taglio del nastro

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei sindaci di Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte, del parroco don Mimmo e del consigliere regionale Andrea Volpe. Presenti anche i vertici dell’Arma con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, capitano Veronica Pastori, e il nuovo comandante della Stazione Carabinieri locale, Sandro Podeia.

Per il mondo della scuola e del sociale sono intervenute la dirigente scolastica Dorotea Odato e don Roberto Faccenda, che ha offerto ai ragazzi presenti la sua preziosa testimonianza.

Un’opera incompiuta restituita ai giovani e al territorio

«È stata una bella mattinata di condivisione, nel simbolico giorno della riapertura della scuola: un momento importante che restituisce al paese non solo un luogo dedicato alla formazione dei nostri ragazzi, ma una struttura che sarà al servizio dell’intera comunità», ha dichiarato il primo cittadino, Bruno Tierno.

«La nuova struttura, già finanziata ma rimasta incompiuta per lungo tempo, rischiava di vedere compromesso il finanziamento stesso», ha sottolineato il Sindaco.

Con questo intervento, ai giovani studenti viene consegnato uno spazio moderno situato al centro del paese, strategico per favorire la formazione, la socializzazione e la crescita collettiva.