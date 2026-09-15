Altavilla Silentina: inaugurato il nuovo Istituto “Giovanni Paolo XXIII”

Una giornata di festa, emozione e orgoglio per la comunità di Altavilla Silentina. È stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo XXIII” in via San Francesco. L’edificio, completamente rinnovato e ricostruito ex novo, è stato realizzato grazie a un importante investimento di circa 4 milioni di euro finanziati con i fondi del PNRR.

Alla cerimonia ha preso parte l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Cembalo, che ha espresso grande soddisfazione nel presentare l’opera. Presenti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, i consiglieri regionali Andrea Volpe, Mimì Minella e Franco Picarone, oltre al personale scolastico, ai Dirigenti, alle famiglie e a tantissimi cittadini.

I veri protagonisti della giornata sono stati i bambini: gli studenti hanno reso ancora più suggestivo il taglio del nastro accompagnando la cerimonia ed eseguendo l’Inno di Mameli. A benedire la nuova struttura è stato il parroco Don Salvatore Grazioso.

Sicurezza antisismica e spazi moderni per la didattica del futuro

La nuova struttura rappresenta un investimento fondamentale non soltanto per il patrimonio edilizio locale, ma soprattutto per il futuro delle nuove generazioni. L’edificio è stato progettato per rispondere a tutte le esigenze della scuola contemporanea e comprende:

Aule moderne e spazi funzionali per l’apprendimento;

e spazi funzionali per l’apprendimento; Laboratori didattici all’avanguardia;

all’avanguardia; Mensa scolastica e palestra attrezzata.

Uno degli aspetti più significativi dell’opera riguarda la sicurezza sismica. La scuola è stata progettata e realizzata secondo i più moderni criteri antisismici, con una particolare attenzione alla tenuta strutturale: un elemento di valore inestimabile in un territorio dove la prevenzione e la tutela degli edifici pubblici rappresentano una priorità assoluta.

Fondi PNRR e sinergia istituzionale per il territorio

Il risultato raggiunto è il frutto di un articolato lavoro tecnico e progettuale che ha visto la collaborazione tra i professionisti incaricati, l’Ufficio Tecnico e gli Uffici Comunali, sostenuti dalla determinazione dell’Amministrazione nell’intercettare e impiegare efficacemente le risorse del PNRR.

La scuola di via San Francesco si presenta così alla cittadinanza con un volto del tutto nuovo. L’inaugurazione segna l’inizio di una fase inedita per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo XXIII”, pronto ad accogliere gli studenti in un ambiente sicuro, moderno e stimolante: il luogo in cui il futuro dei bambini di Altavilla Silentina comincia ogni giorno.