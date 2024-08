Santa Marina: torna il Premio Pasquale Fortunato, XVI edizione dedicata alla memoria di Pasquale Giudice

Il 7 agosto 2024 ritorna a Santa Marina la “Serata Poesia Pasquale Fortunato”, dedicata quest’anno alla memoria di Pasquale Giudice, l’amico fraterno di tutti. Altruista, onesto, generoso, grande lavoratore e innamorato del territorio e del paese.

La serata poesia nasce dalla volontà dell’Amministrazione di ricordare quanti si sono distinti nella memoria della comunità per valore e valori e per promuovere l’arte e gli artisti del nostro territorio. È importante, infatti, incentivare amore per la cultura, rappresentata da ogni manifestazione artistica a partire dalla poesia. La Serata Poesia è intitolata a Pasquale Fortunato, giovane santamarinese scomparso a vent’anni, a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto il 7 agosto, data stabilita per l’evento.

Ospiti della XVI edizione

Michaela Alfano giornalista e scrittrice, Cono Cimino scrittore e poeta, Luca Maurelli giornalista e scrittore, Benedetta Vasile scrittrice e studentessa. Con la partecipazione straordinaria di Piera Lombardi Durante la serata sarà consegnato il Premio Cultura serata poesia Pasquale Fortunato 2024.

“L’edizione di quest’anno della “Serata Poesia Pasquale Fortunato” – Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato– sarà dedicata a Pasquale Giudice, un amico fraterno non solo per me ma per tutta la comunità. Una persona buona e generosa, un grande lavoratore, innamorato del territorio e del paese, sempre disponibile ad aiutare il prossimo e la comunità. Il 7 agosto renderemo omaggio alla sua memoria dedicandogli la serata e una festa con la musica di Piera Lombardi, cantante cilentana che a lui piaceva tanto”.

La manifestazione si svolgerà a Santa Marina, nella piazzetta antistante la chiesa dedicata a Santa Marina, a partire dalle ore 20.30. Presentano la serata Biagina Grippo e Olga Marotta.