Santa Marina: sesto appuntamento di “Benessere in Comune” con l’Odissea di Omero. L’intervista

Sesto appuntamento al Cineteatro “Tempio del Popolo” di Policastro Bussentino con il progetto “BenessereinComune” rivolto agli alunni dell’istituto Comprensivo di Santa Marina – Policastro. Ad attendere i giovani, questa mattina, il magico e avventuroso viaggio di Ulisse nell’Odissea di Omero raccontato, attraverso un monologo intenso ed entusiasmante, dall’attore e regista teatrale Giacomo Moscato.

“Faccio teatro ormai da oltre 30 anni ma da circa 20 la mia attenzione è rivolta proprio alla divulgazione della letteratura, con l’obiettivo di poterla diffondere soprattutto tra i giovani – ha dichiarato al termine dello spettacolo l’attore Moscato – Questo spettacolo l’ho portato in scene in location diverse ma ogni volta che lo replico per gli studenti e vedo questa luce nei loro occhi, questa passione nel seguire lo spettacolo è veramente una gioia immensa”.

Un incontro partecipato

Tante le domande che i ragazzi delle scuole hanno posto all’attore al termine dello spettacolo, confermando in tal modo, l’ottima riuscita del progetto. “Benessere in comune nasce con la volontà di raccontare la storia, la cultura, la letteratura ai ragazzi del nostro istituto scolastico – ha affermato l’assessore Maria Carmela Siciliano – Raccontata nella maniera in cui ha fatto l’attore Giacomo Moscato è stato poi molto più coinvolgente per tutti i nostri giovani”.