Santa Marina, risulta assente a lavoro ma sostiene esami all’Università: condannato l’ex dipendente comunale Antonio Berretti

Arriva la condanna per l’ex dipendente comunale che risultava assente a lavoro, ma intanto sosteneva esami all’Università.

Il tribunale di Lagonegro si è pronunciato dichiarando Antonio Berretti, difeso dall’avvocato Franco Maldonato, colpevole dei reati a lui ascritti condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Comune di Santa Marina, nonché al pagamento delle spese liquidate in euro 4.065,00.

I fatti

Ricordiamo la vicenda che risale ad alcuni anni fa, l’ex dipendente comunale mentre risultava assente del lavoro per malattia, sosteneva esami presso l’Università Federico II di Napoli, per la laurea specialistica in Architettura, per di più, uno degli esami sostenuti dal dipendente è stato fatto in un giorno in cui lo stesso risultava regolarmente al lavoro in ufficio. Da qui la decisione del sindaco di licenziarlo.

Le dichiarazioni

«Ennesima sentenza a conferma del buon operato del Comune di Santa Marina- spiega il primo cittadino Giovanni Fortunato – Un ringraziamento va all’avvocato del Comune Felice Lentini, il Tribunale di Lagonegro si è pronunciato con una giusta sentenza, dimostrando non solo la colpevolezza dell’imputato, dichiarando anche la falsità dei certificati medici prodotti.

Bisogna dare un senso di giustizia a tutti quei cittadini che lavorano con serietà e dedizione, agire nel pieno rispetto della legge e della legalità premia sempre».