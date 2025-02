Santa Marina, «Niente misure cautelari per Fortunato? Resta procedimento a suo carico»

Niente misure cautelari per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. La richiesta della Procura è stata respinta dal Gip di Lagonegro. Una comunicazione che è stata resa nota dallo stesso primo cittadino che di fatto, però, ha confermato un’indagine a suo carico con accuse tali da aver spinto il Pm a chiedere misure cautelari.

La reazione della minoranza

Una circostanza che ha provocato la reazione stizzita della minoranza. Il gruppo Insieme per Tutti, infatti, non ha esitato a definire «il quadro che ci troviamo di fronte è gravissimo».

«Siamo in apprensione – dicono i consigliere di minoranza – anche perché, al netto delle misure cautelari, resta un procedimento che è ancora in corso e che non sappiamo, nonostante le trionfali dichiarazioni del primo cittadino, come si concluderà, né se ve ne siano altri».

La richiesta di trasparenza

«Sin dall’inizio – osservano – abbiamo chiesto con interrogazioni e portando l’argomento in consiglio comunale che il sindaco riferisse ai cittadini e li tranquillizzasse rispetto a quanto stava accadendo, ma fino ad ora non ha proferito una parola che consentisse loro di riacquistare fiducia».

«Ci aspettavamo più trasparenza in questi anni e ora un atteggiamento più accorto ed equilibrato in attesa dell’atto finale di questa tristissima stagione che ancora deve essere scritto», concludono gli esponenti del gruppo Insieme per Tutti.