Santa Marina, morto nella casa dell’amico: liberata la salma del 54enne

È stata liberata la salma di S.M.Z., il 54enne originario di Gallarate deceduto la scorsa Domenica mentre si trovava a casa di un amico nel Capoluogo di Santa Marina, nel Golfo di Policastro. Effettuato, nella giornata di ieri, dal medico legale Adamo Maiese, l’esame autoptico che, nelle prossime settimane, chiarirà quali sono state le cause che hanno provocato il decesso dell’uomo. Un’autopsia che farà luce sulle ultime ore di vita del 54enne.

Morto in casa di un amico a Santa Marina, riserbo sulle indagini

Nessun indizio è trapelato dagli organi inquirenti il cui compito ora è mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e chiarire i punti interrogativi rimasti in sospeso. Nessuna pista al momento è esclusa.

L’uomo si trovava a casa di un suo amico di Santa Marina quando ha accusato un malore. Ad allertare i soccorsi è stato proprio il proprietario dell’appartamento, intorno alle 20.

Giunto sul posto il personale medico e sanitario del 118 ha praticato tutte le pratiche necessarie per salvargli la vita ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

La Procura della Repubblica, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo. A condurre le indagini i Carabinieri della Stazione di Vibonati, guidati dal Maresciallo Francesco Barile.

I militari, allertati per quanto successo, si sono immediatamente recati presso l’abitazione dove è avvenuta la tragedia. Sarà necessario ora ricostruire l’intera vicenda.