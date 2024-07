È Giovanni Fortunato, il Sindaco di Santa Marina, il nuovo responsabile delle politiche energetiche di Forza Italia Campania. Fortunato, che già in passato aveva militato nel partito fondato da Silvio Berlusconi, radicherà ancora di più Forza Italia in provincia di Salerno, come sottolineato dal coordinatore degli azzurri campani Fulvio Martusciello.