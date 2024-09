Santa Maria di Castellabate: in Piazza Santa Lucia il concerto gratuito dei “Tiromancino”

L’estate a Castellabate prosegue con un ricco calendario di eventi ed iniziative che animerà anche il mese di settembre. La data più attesa, però, è quella del 21 settembre quando la storica band dei Tiromancino si esibirà, gratuitamente, in Piazza Lucia a Santa Maria di Castellabate.

Il programma

L’evento rientra nel più ampio programma di “Ond’A Marina”, una due giorni di manifestazioni interamente dedicata al mondo della musica. I Tiromancino si esibiranno sul palco ripercorrendo tutte le canzoni che li hanno resi celebri ed amati dal pubblico, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale. Il gruppo, guidato da Federico Zampaglione, regalerà un grande spettacolo con testi iconici come “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Immagini che lasciano il segno”, e un repertorio ancora molto vasto che gli è valso il grande successo. Il loro lungo tour 2024 in giro per l’Italia ora farà tappa anche a Castellabate.

“Cresce sempre di più l’attesa per il nostro evento di punta dell’estate 2024 a Castellabate. Dopo il fantastico trionfo di pubblico con il concerto delle “Vibrazioni” tenutosi lo scorso anno, siamo pronti ad accogliere un’altra grande band del calibro dei Tiromancino. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, richiamerà sul nostro territorio tantissimi fan e curiosi che potranno godersi le loro indimenticabili canzoni nella centralissima Piazza Lucia di Santa Maria.

Le emozioni saranno sicuramente assicurate con i Tiromancino che rappresentano un pezzo importante di storia della musica italiana. Con questa tipologia di eventi il nostro intento è quello di destagionalizzare il turismo e aumentare il numero di presenze sul nostro territorio in maniera costante”, evidenzia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.