Castellabate: tutto pronto per l’evento “Premio Speciale Vincenzo Durazzo, un omaggio all’arte e alla solidarietà

Il giorno 29 luglio 2024, alle ore 11,30, presso Aula Consiliare del Comune di Castellabate,

presentazione del Premio Speciale Vincenzo Durazzo, dedicato alla memoria di Vincenzo Durazzo,

per il suo attivismo sociale e per il suo impegno artistico riservato alla promozione e al sostegno

delle attività socio-assistenziali della “Vacanza del Sorriso” per le famiglie con bambini

oncoematologici di tutta Italia. Modera: Enrico Nicoletta.

L’Associazione Cilento Verde Blu odv, organizzatrice della Vacanza del Sorriso, finalizzata ad offrire

vacanze ricreative gratuite, nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a famiglie con bambini

oncoematologici di tuta Italia, con il consenso della famiglia Durazzo, nonché, con il Patrocinio

dell’Ente Comunale di Castellabate, con la partecipazione emotiva della Compagnia Actor Sud di

Castellabate, per rendere omaggio e riconoscenza all’amico Vincenzo Durazzo, a perenne memoria

dei valori cha hanno ispirato il suo operato solidaristico e il suo attaccamento alla Vacanza del

Sorriso, istituisce il Premio Speciale Vincenzo Durazzo, incluso nella “Rassegna Teatro del Sorriso”,

che sarà assegnato e conferito, da quest’anno, alle migliori compagnie teatrali vincitrici delle

competizioni amatoriali in programma annualmente nel Cilento, in Vallo di Diano e Alburni.

L’Associazione Cilento Verde Blu e i suoi associati, per non dimenticare il supporto umano e sociale

di Vincenzo Durazzo, il suo spirito di solidarietà e il suo concreto e significativo contributo artistico,

nonché, la sua partecipazione ultradecennale, sia con l’associazione teatrale ActorSud, che con altri

gruppi teatrali, agli eventi artistici e solidali svolti nei teatri e palcoscenici di tuto il Cilento, finalizzati

alla raccolta fondi per la Vacanza del Sorriso e inseriti nella Rassegna Teatro del Sorriso itinerante,

hanno voluto includere il prestigioso Premio Speciale, a lui dedicato, nella stessa kermesse “Teatro

del Sorriso”, quest’ultima organizzata dall’Associazione a scopo benefico, per promuovere e

sostenere la Vacanza del Sorriso.