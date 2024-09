Santa Marina, Comune programma l’offerta formativa dell’a.s. 2025/2026

Il Comune di Santa Marina, guidato dal sindaco Giovanni Fortunato, intende presentare apposita richiesta alla Regione Campania affinché venga confermato – anche per l’a.s. 2025/26 – l’accorpamento in autonomia tra l’Istituto comprensivo “A. Manzoni” di Santa Marina – Policastro Bussentino e l’Istituto di Casaletto Spartano. Lo scopo è quello di garantire la continuità dell’attività didattica e amministrativa dei due plessi.

La richiesta

Lo stesso Istituto, già per l’anno scolastico 2023/2024/2025 per le iscrizioni alle classi prime, ha integrato l’offerta formativa con l’indirizzo Musicale; la proposta dell’Ente è di confermare anche per l’as 2024/25 l’integrazione dell’offerta formativa con l’indirizzo Musicale.

Si chiede inoltre, in subordine, laddove fosse necessario addivenire ad un istituto comprensivo di maggiori dimensioni , fermo restando il diritto di conservare la sede della direzione didattica, per le motivazioni indicate nella predetta sentenza del TAR Campania n. 4558 del 24.7.2024 – che l’Istituto “A. Manzoni”, anche grazie alla posizione baricentrica e di varietà delle linee di collegamento viario e ferroviario, che ne consentono da più direzioni il raggiungimento in tempi celeri – diventi sede di un Istituto Comprensivo che inglobi altri Istituti del circondario che perdono il diritto alla conservazione della direzione didattica.